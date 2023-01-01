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Тихие ангелы Тихие ангелы
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Bitterblue

Тихие ангелы, 2007

2007 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

После трагической гибели родителей 11-го сентября изгой школы Тоби Маршалл находит утешение в своем ангеле-хранителе. Несмотря на свои глубокие убеждения и необычное поведение, Тоби начинает дружить со Сьюзи, девочкой, которая не разделяет его веру. С каждым днем Сьюзи убеждается, что у них намного больше общего, чем ей казалось, однако между ними встает Джим Доджер – школьная знаменитость. Он обвиняет Тоби в неудачной попытке ограбления, и теперь юному Маршаллу предстоит доказать свою невиновность.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2007
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Аланиз
В ролях
Ryan Sotzen
Therese Boyich
Кэтерин Трост
Гари Гоу
Эллен Хоган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тихие ангелы 1 постер
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Тихие ангелы
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