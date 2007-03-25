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Постер фильма Тихие ангелы
5.6
Киноафиша Фильмы Тихие ангелы
5.6

Тихие ангелы

, 2007
Bitterblue
США / драма, семейный / 18+
Постер фильма Тихие ангелы
5.6

О фильме

После трагической гибели родителей 11-го сентября изгой школы Тоби Маршалл находит утешение в своем ангеле-хранителе. Несмотря на свои глубокие убеждения и необычное поведение, Тоби начинает дружить со Сьюзи, девочкой, которая не разделяет его веру. С каждым днем Сьюзи убеждается, что у них намного больше общего, чем ей казалось, однако между ними встает Джим Доджер – школьная знаменитость. Он обвиняет Тоби в неудачной попытке ограбления, и теперь юному Маршаллу предстоит доказать свою невиновность.

В ролях

Ryan Sotzen
Tobey Marshall
Therese Boyich
Suzy Stanely
Кэтерин Трост
Jannah
Гари Гоу
Nick Marshall
Эллен Хоган
Abigail James
Matthew Vuckovich
Джим Додер
Maura Antas
Delaney Arnold
Amanda Littleton
Tess McCollum
Samantha Kuebler
Вики Дэймон
Clayton Carr
Ryan Richards
Режиссер Роберт Аланиз
Сценарист Роберт Аланиз, Samantha Kuebler
Композитор Doug Adams
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 марта 2007
Дата выхода
25 марта 2007 США PG
Производство Sole Productions Inc.
Другие названия
Bitterblue, Angels in Our Midst

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 16 февраля 2023

Отзывы о фильме

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