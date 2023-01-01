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Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки
Киноафиша Фильмы Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки Постеры фильма «Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки»
White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки 2007 / США
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Постеры фильма «Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки»

Вся информация о фильме
Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки (2007) - постер 1 Белый свет/Черный дождь: Разрушение Хиросимы и Нагасаки (2007) - постер 2
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