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Постер фильма Сатин
4.5
Киноафиша Фильмы Сатин
4.5

Сатин

, 2011
Satin
США / комедия, драма, музыка, мелодрама / 18+
Постер фильма Сатин
4.5

О фильме

У певца из Лас-Вегаса, Джека Сатина, не было денег, работы и никакой славы. Когда его с треском вышвыривают на улицу, Джек понимает, что тут его успех не ждет, и решает переехать в Атлантик-Сити. По дороге его старенький кадиллак ломается посреди пустыни около маленького городка Лост-Спрингс. Здесь Джек встречается с бывшей джаз-легендой, Доком Бишопом, который работает здесь механиком и помогает починить его автомобиль. Конечно, Джек не видит никакой перспективы для себя в этом городке, но все меняется, когда он знакомится с Лорен, владелицей местного бара...

В ролях

Мелисса Джоан Харт
Мелисса Джоан Харт
Lauren Wells
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Kip Tanner
Роберт Гийом
Роберт Гийом
Doc Bishop
Хэмилтон фон Уоттс
Jack Satin
Элли Миллс
Rose Wells
Стэйси Трэвис
Rowanne Sexton
Jackie Debatin
Heaven Carrera
Perry Anzilotti
Franco Franzo
Chip Bent
Auto Draper
Виктор Риверс
Styles Fontane
Режиссер Кристофер Олнесс
Сценарист Кристофер Олнесс, Хэмилтон фон Уоттс
Композитор Joseph Bauer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 марта 2011
Дата выхода
1 марта 2011 США
Бюджет $1 500 000
Производство P-One Productions, Venice Air
Другие названия
Satin, Álmok a porban, Jack Satin, Сатен

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 февраля 2023

Отзывы о фильме

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