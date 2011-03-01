Сатин, 2011

У певца из Лас-Вегаса, Джека Сатина, не было денег, работы и никакой славы. Когда его с треском вышвыривают на улицу, Джек понимает, что тут его успех не ждет, и решает переехать в Атлантик-Сити. По дороге его старенький кадиллак ломается посреди пустыни около маленького городка Лост-Спрингс. Здесь Джек встречается с бывшей джаз-легендой, Доком Бишопом, который работает здесь механиком и помогает починить его автомобиль. Конечно, Джек не видит никакой перспективы для себя в этом городке, но все меняется, когда он знакомится с Лорен, владелицей местного бара...