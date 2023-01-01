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Сатин Сатин
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Satin

Сатин, 2011

2011 / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

У певца из Лас-Вегаса, Джека Сатина, не было денег, работы и никакой славы. Когда его с треском вышвыривают на улицу, Джек понимает, что тут его успех не ждет, и решает переехать в Атлантик-Сити. По дороге его старенький кадиллак ломается посреди пустыни около маленького городка Лост-Спрингс. Здесь Джек встречается с бывшей джаз-легендой, Доком Бишопом, который работает здесь механиком и помогает починить его автомобиль. Конечно, Джек не видит никакой перспективы для себя в этом городке, но все меняется, когда он знакомится с Лорен, владелицей местного бара...

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2011
Возраст 18+
Режиссер
Кристофер Олнесс
В ролях
Мелисса Джоан Харт
Мелисса Джоан Харт
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Роберт Гийом
Хэмилтон фон Уоттс
Элли Миллс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сатин 2 постера
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Сатин
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Кадры из фильма Все кадры
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