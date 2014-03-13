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Постер фильма Только ты
7.3
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7.3

Только ты

, 2014
Sadece sen
Турция / боевик, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Только ты
7.3

О фильме

Один из главных героев этого фильма – молодой парень по имени Али, который ранее увлекался профессиональным боксом. Но его жизнь пошла колесом и свернула на опасную дорогу преступности, в результате чего, он оказался на скамье подсудимых и загремел в тюрьму... Хазал – молодая, довольно-таки привлекательная девушка, чья жизнь однажды случайно пересеклась с жизнью Али. Как бы это печально не прозвучало, но Хазал была слепа, но даже не смотря на это, Али полюбил её такой, какая она есть. На протяжении долгого времени они жили вместе и были счастливы... Но к несчастью, однажды беда постучалась в их скромный дом. Дело в том, что слепота Хазал начала прогрессировать...

В ролях

Ибрагим Челиккол
Ибрагим Челиккол
Ali
Бельчим Билгин
Бельчим Билгин
Hazal
Керем Джан
Керем Джан
Koray
Неджми Япыджи
Zeki
Левент Сюлюн
Kenan
Барыш Ардуч
Барыш Ардуч
Emin
Erol Gedik
Müsteri
Джезми Баскин
Turan
Эрол Демироз
Ziya
Сехер Деврим Якут
Hülya
Режиссер Хакан Йонат
Сценарист Серен Аслан, Kamer Evren, Аслы Зенгин
Композитор Йылдырай Гюрген
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 13 марта 2014
Дата выхода
14 марта 2014 Турция
Сборы в мире $3 655 907
Производство Boyut Film
Другие названия
Sadece Sen, Only You, Du allein, Érted mindent, Só Você, Только ты, Solamente tu

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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