Только ты, 2014

Один из главных героев этого фильма – молодой парень по имени Али, который ранее увлекался профессиональным боксом. Но его жизнь пошла колесом и свернула на опасную дорогу преступности, в результате чего, он оказался на скамье подсудимых и загремел в тюрьму... Хазал – молодая, довольно-таки привлекательная девушка, чья жизнь однажды случайно пересеклась с жизнью Али. Как бы это печально не прозвучало, но Хазал была слепа, но даже не смотря на это, Али полюбил её такой, какая она есть. На протяжении долгого времени они жили вместе и были счастливы... Но к несчастью, однажды беда постучалась в их скромный дом. Дело в том, что слепота Хазал начала прогрессировать...