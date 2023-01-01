Жизнь с Линкольном, 2015

Фильм об одном из величайших президентов США – Аврааме Линкольне. Это в буквальном смысле «история в фотографиях». Пять поколений предков режиссёра фильма, сразу после Гражданской войны, начали собирать уникальную коллекцию фотографий, книг, артефактов, так или иначе связанных с Линкольном. Коллекция бережно хранилась и приумножалась последующими поколениями. Очень личный документальный фильм: в этой колоссальной фото-летописи об американском президенте отразилась и вся история семьи режиссера, и история Соединенных Штатов последних полутора столетий, со всеми ее драматическими поворотами.