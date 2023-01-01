Враг внутри, 2016

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о выходе в прокат О фильме Привлекательная девушка-танцовщица по имени Маскони, недавно переехала из Латинской Америки в Соединенный Штаты. Однажды молодая женщина встретила загадочного мужчину, Макса, после чего ее привычное существование кардинально изменилось. Несмотря на желание главной героини добиться скорого успеха, она вынуждена временно работать в клубе, развлекая разношерстную публику. Тем временем, опытный сотрудник правоохранительных органов занимается расследованием изнасилования. Обнаруженные улики приводят детектива в заведение, где трудится иммигрантка. Вскоре, коллеги сыщика Солано, сталкиваются с крупными хищениями на полицейских складах. Развернуть 2.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2016 Возраст 16+ Режиссер Дэмиан Чапа В ролях Эрик Робертс Уильям МакНамара Дэмиан Чапа Ромина Ди Лелла Элисон Лис-Тейлор Все актеры и съемочная группа 2 постера

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