Враг внутри, 2016

Привлекательная девушка-танцовщица по имени Маскони, недавно переехала из Латинской Америки в Соединенный Штаты. Однажды молодая женщина встретила загадочного мужчину, Макса, после чего ее привычное существование кардинально изменилось. Несмотря на желание главной героини добиться скорого успеха, она вынуждена временно работать в клубе, развлекая разношерстную публику. Тем временем, опытный сотрудник правоохранительных органов занимается расследованием изнасилования. Обнаруженные улики приводят детектива в заведение, где трудится иммигрантка. Вскоре, коллеги сыщика Солано, сталкиваются с крупными хищениями на полицейских складах.