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Enemy Within

Враг внутри, 2016

2016 / США
2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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О фильме

Привлекательная девушка-танцовщица по имени Маскони, недавно переехала из Латинской Америки в Соединенный Штаты. Однажды молодая женщина встретила загадочного мужчину, Макса, после чего ее привычное существование кардинально изменилось. Несмотря на желание главной героини добиться скорого успеха, она вынуждена временно работать в клубе, развлекая разношерстную публику. Тем временем, опытный сотрудник правоохранительных органов занимается расследованием изнасилования. Обнаруженные улики приводят детектива в заведение, где трудится иммигрантка. Вскоре, коллеги сыщика Солано, сталкиваются с крупными хищениями на полицейских складах.

2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Дэмиан Чапа
В ролях
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Уильям МакНамара
Уильям МакНамара
Дэмиан Чапа
Ромина Ди Лелла
Элисон Лис-Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Враг внутри 2 постера
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Враг внутри
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Кадры из фильма Все кадры
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