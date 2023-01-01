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Аборт. Женщины рассказывают
Abortion: Stories Women Tell
Аборт. Женщины рассказывают, 2016
2016 / США
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
документальный
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О фильме
Проект о трудности реализации права женщин на аборт в некоторых штатах сегодняшней Америки.
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2016
Возраст
18+
Режиссер
Трэйси Дроз Трагос
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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