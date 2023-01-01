Аборт. Женщины рассказывают, 2016

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о выходе в прокат О фильме Проект о трудности реализации права женщин на аборт в некоторых штатах сегодняшней Америки. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2016 Возраст 18+ Режиссер Трэйси Дроз Трагос Все актеры и съемочная группа 2 постера

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