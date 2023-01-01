Пьянство. Зона риска , 2016

Как часто вы употребляете спиртное? Уверены, что вы вне опасности? На всякий случай посмотрите этот документальный фильм и решите сами. Почти одна треть взрослого населения США сталкивается с проблемой злоупотребления алкоголем в определенный период жизни. Специалисты в области здравоохранения различают несколько групп риска – от низкой степени зависимости до тяжелой формы алкоголизма. Документальный проект призывает каждого задуматься о том, когда именно употребление алкоголя становится рискованным, и делится полезной информацией, которая может помочь миллионам людей вести более здоровый образ жизни.