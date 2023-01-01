Боевой пес: Лучший друг солдата, 2017

После трагических событий 11 сентября американские военные начали специальный отбор и обучение универсальных четвероногих солдат К9 в помощь бойцам самых элитных подразделений спецназа. Эти собаки не только умеют находить и обезоруживать врага, они – эмоциональная опора и поддержка своих напарников в самые тяжелые времена. Фильм поведает три истории невероятных отношений между двуногими и четвероногими сослуживцами. У них особый язык, главные правила которого преданность, самопожертвование и, конечно, любовь.