Outside the Bubble: On the Road with Alexandra Pelosi
США / документальный / 18+
6.4
О фильме
Александра Пелоси отправляется в путешествие по США, чтобы понять, как ее соотечественники на самом деле относятся к таким явлениям, как свободное ношение оружия, иммиграция, изменения климата, аборты и расизм.
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Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.4IMDb
Обновлено 7 марта 2023
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