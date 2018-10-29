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Постер фильма Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси
6.4
Киноафиша Фильмы Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси
6.4

Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси

, 2018
Outside the Bubble: On the Road with Alexandra Pelosi
США / документальный / 18+
Постер фильма Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси
6.4

О фильме

Александра Пелоси отправляется в путешествие по США, чтобы понять, как ее соотечественники на самом деле относятся к таким явлениям, как свободное ношение оружия, иммиграция, изменения климата, аборты и расизм.

В ролях

Timothy Baker
Self - Charlottesville Resident
Ben Bergquam
Self - Frontline America
Zeke Casarez
Self
Randon Clark
Self - Minister
John Dill
Self - Coal Miner
Dave Ford
Self - Alabama Resident
Rita Ford
Self - Alabama Resident
Deborah Freeman
Self - Port Arthur Resident
Derrick Freeman
Self - Port Arthur Mayor
Vicky Freeman
Self - Alabama Resident
Режиссер Александра Пелоси
Композитор Джоэль Гудман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 29 октября 2018

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Другие названия
Outside the Bubble: On the Road with Alexandra Pelosi, Alexandra Pelosi: Kényelmetlen kérdések nyomában, En busca de la América real con Alexandra Pelosi, Incursiune în necunoscut cu Alexandra Pelosi, Väljaspool mulli: teel Alexandra Pelosiga, 走出同溫層

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси - смотреть в онлайн-кинотеатре

Вне зоны комфорта: В дороге с Александрой Пелоси

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