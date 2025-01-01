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Робот айел
Робот айел, 2022: актеры и роли
Робот айел, 2022: актеры и роли
О фильме
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Вся информация о фильме
Режиссер
Бакытжан Жиеналы
В ролях
Жулдыз Абдукаримова
Куандык Шакиржанов
Абунасыр Сериков
Жакилина Гульмира
Нурбаева Самал
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