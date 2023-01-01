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Интервью с монстрами... и снежным человеком
Interviewing Monsters and Bigfoot
Интервью с монстрами... и снежным человеком, 2019
2019 / США
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Рейтинг IMDb: 3.2
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Жанр:
комедия
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О фильме
Кори Матис, уважаемый профессор колледжа, утверждает, что мифическое лесное существо убило его жену.
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3.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2019
Возраст
16+
Режиссер
Thomas Smugala
В ролях
Том Грин
Лес Страуд
Стэйси Браун мл.
Джесси Комбс
Элиз Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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