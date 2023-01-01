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Интервью с монстрами... и снежным человеком Интервью с монстрами... и снежным человеком
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Interviewing Monsters and Bigfoot

Интервью с монстрами... и снежным человеком, 2019

2019 / США
3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме

Кори Матис, уважаемый профессор колледжа, утверждает, что мифическое лесное существо убило его жену.

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Thomas Smugala
В ролях
Том Грин
Том Грин
Лес Страуд
Стэйси Браун мл.
Джесси Комбс
Элиз Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Интервью с монстрами... и снежным человеком 2 постера
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Интервью с монстрами... и снежным человеком
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