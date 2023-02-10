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Постер фильма Будни выдры
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Будни выдры

, 2020
Будни выдры
Германия / документальный / 18+
Постер фильма Будни выдры

О фильме

Документальная история взросления юных выдр. Вот уже год мама-выдра бережно заботится о двух своих детенышах, и скоро ее непростая работа подойдет к концу. Малыши будут вынуждены начать самостоятельную жизнь, а потом заведут и собственную семью.

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2020

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Обновлено 10 февраля 2023

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