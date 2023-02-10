Документальная история взросления юных выдр. Вот уже год мама-выдра бережно заботится о двух своих детенышах, и скоро ее непростая работа подойдет к концу. Малыши будут вынуждены начать самостоятельную жизнь, а потом заведут и собственную семью.
Детали фильма
СтранаГермания
Продолжительность48 минут
Год выпуска2020
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Обновлено 10 февраля 2023
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