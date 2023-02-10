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Постер фильма Кейптаун: Приближение «нулевого дня»
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Кейптаун: Приближение «нулевого дня»

, 2020
Кейптаун: Приближение «нулевого дня»
Франция / документальный / 18+
Постер фильма Кейптаун: Приближение «нулевого дня»

О фильме

Когда истощатся запасы питьевой воды? Жители Кейптауна уже столкнулись с масштабным кризисом из-за нехватки пресной воды. Ее дефицит становится глобальной проблемой, но есть ли способ предотвратить катастрофу?

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2020

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Обновлено 10 февраля 2023

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