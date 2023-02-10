Когда истощатся запасы питьевой воды? Жители Кейптауна уже столкнулись с масштабным кризисом из-за нехватки пресной воды. Ее дефицит становится глобальной проблемой, но есть ли способ предотвратить катастрофу?
Детали фильма
СтранаФранция
Продолжительность52 минуты
Год выпуска2020
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Обновлено 10 февраля 2023
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