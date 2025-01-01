Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Я «любила» мужа: Фильм Я «любила» мужа: Фильм, 2023: актеры и роли

Я «любила» мужа: Фильм, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юлия Трофимова Юлия Трофимова
В ролях
Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова Svetlana Khodchenkova Александр Яценко Александр Яценко Aleksandr Yatsenko Павел Ворожцов Павел Ворожцов Юлия Александрова Юлия Александрова Yuliya Aleksandrova Олег Гаас Олег Гаас Юрий Ицков Юрий Ицков Yury Itskov
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше