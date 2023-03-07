Кино-дискуссия о технологических и этических аспектах искусственного интеллекта. Ученые всего мира работают над созданием продвинутых роботов. Идентичные людям андроиды — это научная фантастика или реальность ближайшего будущего?
Детали фильма
СтранаВеликобритания
Продолжительность45 минут
Год выпуска2020
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Обновлено 7 марта 2023
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