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Постер фильма Как создать человека
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Как создать человека

, 2020
Как создать человека
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Как создать человека

О фильме

Кино-дискуссия о технологических и этических аспектах искусственного интеллекта. Ученые всего мира работают над созданием продвинутых роботов. Идентичные людям андроиды — это научная фантастика или реальность ближайшего будущего?

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2020

Рейтинг фильма

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Обновлено 7 марта 2023

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