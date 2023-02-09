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Безумные игры
Безумные игры
, 2021
Безумные игры
Россия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
О фильме
Четыре истории о любви, которая не знает преград.
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В ролях
Иван Батарев
Юлия Хамитова
Максим Меркулов
Никита Плащевский
Алексей Матошин
Режиссер
Ульяна Жмурко
Сценарист
Magamet Bachaev
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2021
Производство
Gloss Film
Другие названия
Crazy Games, Безумные игры
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 9 февраля 2023
Кадры из фильма
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