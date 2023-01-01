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Безумные игры
Безумные игры
Безумные игры, 2021
2021 / Россия
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Жанр:
драма
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О фильме
Четыре истории о любви, которая не знает преград.
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Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2021
Возраст
12+
Режиссер
Ульяна Жмурко
В ролях
Иван Батарев
Юлия Хамитова
Максим Меркулов
Никита Плащевский
Алексей Матошин
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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