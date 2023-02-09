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Постер фильма Безумные игры
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Безумные игры

, 2021
Безумные игры
Россия / драма / 18+
Постер фильма Безумные игры

О фильме

Четыре истории о любви, которая не знает преград.

В ролях

Иван Батарев
Иван Батарев
Юлия Хамитова
Максим Меркулов
Максим Меркулов
Никита Плащевский
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Режиссер Ульяна Жмурко
Сценарист Magamet Bachaev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2021
Производство Gloss Film
Другие названия
Crazy Games, Безумные игры

Рейтинг фильма

0.0
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 9 февраля 2023

Отзывы о фильме

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