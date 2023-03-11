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Три мушкетера Три мушкетера
Киноафиша Фильмы Три мушкетера Отзывы о фильме «Три мушкетера»
The Three Musketeers Три мушкетера 2023 / Великобритания
4.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 1.7
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Отзывы о фильме «Три мушкетера»

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ghostdog1988 11 марта 2023, 13:44
Оценка
Д'артаньян негр...безумие
11 марта 2023, 13:44 Ответить
Владимир Морев 23 марта 2023, 00:41
Боярский почернел. Видимо облучение Нетфликсом)))
23 марта 2023, 00:41 Ответить
cool.igor-1969 24 марта 2023, 15:36
Оценка
Негр - мушкетёр??? Офигеть!!! До чего дошла фантастика!!! В следующей экранизации геем глядишь будет...
24 марта 2023, 15:36 Ответить
Виталик Качалин 27 марта 2023, 16:10
Оценка
Не ходите, не тратьте свое время, люди уходят из зала
27 марта 2023, 16:10 Ответить
nadil82 9 апреля 2023, 18:15
Оценка
Капец, полная ерунда. Ужасная игра актёров, фильм очень ужасного качества , театральная постановка, никаких трюков, мало бюджетный фильм видимо.

Сидели в зале - никого нет, все оказались умнее - посмотрели рейтинг, а я не увидел))))
Не тратьте время и деньги.
9 апреля 2023, 18:15 Ответить
Киноафиша.инфо 9 апреля 2023, 20:38
в ответ на сообщение nadil82 от 9 апреля 2023, 18:15
Добрый вечер! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Большое спасибо за отзыв
9 апреля 2023, 20:38 Ответить
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