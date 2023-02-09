Нелегко жить в дикой природе, но в каменных джунглях животным едва ли легче. Для одних существование в мегаполисе сопряжено с огромным стрессом, а другие смогли очень неплохо приспособиться. Кто же они — городкие воины?
Детали фильма
СтранаГермания
Продолжительность50 минут
Год выпуска2021
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Обновлено 9 февраля 2023
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