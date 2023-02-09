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Постер фильма Городские воины
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Городские воины

, 2021
Городские воины
Германия / документальный / 18+
Постер фильма Городские воины

О фильме

Нелегко жить в дикой природе, но в каменных джунглях животным едва ли легче. Для одних существование в мегаполисе сопряжено с огромным стрессом, а другие смогли очень неплохо приспособиться. Кто же они — городкие воины?

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2021

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Обновлено 9 февраля 2023

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