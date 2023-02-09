Этот документальный фильм расскажет о животных-мусорщиках, чей основной рацион — падаль. От множества болезней нас спасают крабы, грифы, жуки-навозники, вороны и другие санитары природы, которые помогают останкам разлагаться.
Детали фильма
СтранаГермания
Продолжительность48 минут
Год выпуска2021
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Обновлено 9 февраля 2023
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