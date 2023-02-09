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Постер фильма Санитары природы
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Санитары природы

, 2021
Санитары природы
Германия / документальный / 18+
Постер фильма Санитары природы

О фильме

Этот документальный фильм расскажет о животных-мусорщиках, чей основной рацион — падаль. От множества болезней нас спасают крабы, грифы, жуки-навозники, вороны и другие санитары природы, которые помогают останкам разлагаться.

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2021

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Обновлено 9 февраля 2023

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