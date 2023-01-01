16-й, 2021

Американцы пытаются вывести русских хакеров на чистую воду. Троллинг-комедия о выборах президента США 2016 года. Когда Дональд Трамп неожиданно победил на выборах, американские спецслужбы тут же объявили, что виновата Россия. Лучшие специалисты отправились на охоту за «фабрикой троллей» — талантливыми хакерами, которые вмешиваются в мировую политику и внутренние дела США. В это же время в детском саду «Ромашка» предприимчивые подростки открывают онлайн-сервис по отпуску грехов, активным пользователем которого становится начальник ФБР. Спустя время он узнает, что сервис — фальшивка, а его создатели связаны с кибератаками. Так кто на самом деле скрывается за резонансными событиями?