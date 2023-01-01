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16-й, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Американцы пытаются вывести русских хакеров на чистую воду. Троллинг-комедия о выборах президента США 2016 года. Когда Дональд Трамп неожиданно победил на выборах, американские спецслужбы тут же объявили, что виновата Россия. Лучшие специалисты отправились на охоту за «фабрикой троллей» — талантливыми хакерами, которые вмешиваются в мировую политику и внутренние дела США. В это же время в детском саду «Ромашка» предприимчивые подростки открывают онлайн-сервис по отпуску грехов, активным пользователем которого становится начальник ФБР. Спустя время он узнает, что сервис — фальшивка, а его создатели связаны с кибератаками. Так кто на самом деле скрывается за резонансными событиями?

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Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Коршунов
В ролях
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 16-й 1 постер
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16-й
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Кадры из фильма Все кадры
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