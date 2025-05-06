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Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная
Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная
, 2023
Mult v kino. Vypusk # 153
Россия / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Постеры
Режиссер
Лидия Чежина
,
Elena Filippik
,
Антон Худяков
,
Мария Коршунова
Сценарист
Anastasiya Bessonova
,
Aleksey Kobzistyy
,
Олег Козырев
,
Dmitriy Mansurov
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Россия
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2023
Сборы в мире
$55 435
Другие названия
Mult v kino. Vypusk # 153, Мульт в кино. Выпуск # 153: Настоящая мультвселенная
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Обновлено 6 мая 2025
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