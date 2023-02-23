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Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная
Киноафиша Фильмы Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная

Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная, 2023

2023 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры Билеты от 200 ₽
Билеты от 200 ₽
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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2023
Прокатчик МВК
Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Бульвар
10:30 от 200 ₽ 17:50 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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«Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная» в кинотеатрах

чт 23
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бульвар Бульвар Дмитрия Донского
2D
10:30 от 200 ₽ 17:50 от 200 ₽
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