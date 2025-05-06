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Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная
Киноафиша Фильмы Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная

Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная

, 2023
Mult v kino. Vypusk # 153
Россия / анимация / 18+
Постер мультфильма Мульт в кино. Выпуск №153. Настоящая мультвселенная
Режиссер Лидия Чежина, Elena Filippik, Антон Худяков, Мария Коршунова
Сценарист Anastasiya Bessonova, Aleksey Kobzistyy, Олег Козырев, Dmitriy Mansurov
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2023
Сборы в мире $55 435
Другие названия
Mult v kino. Vypusk # 153, Мульт в кино. Выпуск # 153: Настоящая мультвселенная

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

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