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Эдриенн Эдриенн
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Adrienne

Эдриенн, 2021

2021 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Документальный фильм об актрисе Эдриенн Шелли, иконе американского инди-кино. Эдриенн снялась в ключевых картинах культового режиссера Хэла Хартли, а последней ее ролью в кино стала лента «Официантка», которую она сама написала и поставила. Шелли не дожила до премьеры: 1 ноября 2005 года ее нашли повешенной на простыне в своем офисе. Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, однако позже выяснилось, что актрису убил рабочий с ближайшей стройки. «Эдриенн» — это фильм-память, признание в любви и попытка осмыслить наследие Шелли. В качестве режиссера картины выступил муж актрисы Энди Острой.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Энди Острой
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эдриенн 2 постера
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Эдриенн
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Кадры из фильма Все кадры
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