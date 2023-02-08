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Постер фильма 30 000 ударов
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30 000 ударов

, 2021
30 000 ударов
Россия / документальный / 18+
Постер фильма 30 000 ударов

О фильме

Документальный фильм о силе воли и духа, получивший престижную награду в Каннах. История покорения Эльбруса Рустамом Набиевым. В 2015 году в Омске обрушилась казарма. Рустам оказался под завалами, где провел семь часов. Парень перенес две клинические смерти и лишился ног. С того момента каждый день для него стал борьбой с собой. Он твердо решил не сдаваться и мечтал покорить Эльбрус. В 2020 году Рустам стал первым в истории человеком, кому покорилась вершина при помощи рук. С чего начиналась удивительная история и с какими трудностями столкнулся Рустам во время своего путешествия?

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2021

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 8 февраля 2023

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