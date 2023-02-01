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30 000 ударов, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Документальный фильм о силе воли и духа, получивший престижную награду в Каннах. История покорения Эльбруса Рустамом Набиевым. В 2015 году в Омске обрушилась казарма. Рустам оказался под завалами, где провел семь часов. Парень перенес две клинические смерти и лишился ног. С того момента каждый день для него стал борьбой с собой. Он твердо решил не сдаваться и мечтал покорить Эльбрус. В 2020 году Рустам стал первым в истории человеком, кому покорилась вершина при помощи рук. С чего начиналась удивительная история и с какими трудностями столкнулся Рустам во время своего путешествия?

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Продолжительность 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Олейник
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 30 000 ударов 1 постер
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