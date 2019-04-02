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Зоовойны 2: Попасть в зоомир
1.5
Зоовойны 2: Попасть в зоомир
, 2019
Zoo Wars 2
США / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1.5
О фильме
Нюк и Свистун снова в деле, чтобы в очередной раз спасти галактику от разрушения.
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В ролях
Томас Фрили
Bongo Bananas
Бобби Максвелл
Princess Sparklefrather
Мария Петрано
Burp
Кармен Пироли
Bull Boss
КейДжей Шрок
Nuke
Martin Singer
Chewflies
Charlie Suntress
Chubby
Эван Тремел
Captain Ripp
Чэнь Цун
Boo Boo Squeal
Джейкоб Уайтшед
Frog
Режиссер
Эван Тремел
,
Джеймс Снайдер
Сценарист
БиСи Фертни
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2019
Премьера в мире
2 апреля 2019
Дата выхода
20 сентября 2019
Турция
Бюджет
$35 000
Сборы в мире
$17 064
Производство
WOWNow Entertainment
Другие названия
Zoo Wars 2, Hayvanat Bahçesi 2, 動物保衛戰2, Hayvanat Bahçesi
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Рейтинг мультфильма
1.5
Оцените
10
голосов
1.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 4 сентября 2023
Кадры из мультфильма
Отзывы о мультфильме
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