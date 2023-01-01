Зоовойны 2: Попасть в зоомир, 2019

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о выходе в прокат О фильме Нюк и Свистун снова в деле, чтобы в очередной раз спасти галактику от разрушения. Развернуть 1.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 1.4 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2019 Возраст 0+ Режиссер Эван Тремел В ролях Томас Фрили Бобби Максвелл Мария Петрано Кармен Пироли Все актеры и съемочная группа 2 постера

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