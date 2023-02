Лента, посвященная двум легендам американской журналистики Джимми Бреслину и Питу Хэмиллу. Оба работали в газете The New York Daily News. Бреслин до самой смерти писал в нее воскресную колонку и считался выдающимся мастером в этом жанре. За свои тексты он был удостоен Пулитцеровской премии. Хэмилл же получил «Грэмми» за эссе, написанное для обложки оригинального издания одного из лучших альбомов Боба Дилана «Blood On The Tracks».