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Покаяние Покаяние
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Confession

Покаяние, 2022

2022 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Тяжело раненный Виктор Стронг посреди ночи врывается в церковь, берет отца Питера на мушку и велит ему запереть все двери. Ошарашенный священник применяет весь свой опыт общения с отчаявшимися прихожанами, чтобы убедить преступника позволить осмотреть раны и рассказать свою историю. Виктору и Питеру предстоит долгая ночь, полная открытий, но хватит ли у святого отца опыта, чтобы отличить искреннее покаяние от лжи, тем более, что в церкви они не одни, и герои рассказа Виктора не заставят себя долго ждать.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Бетон
В ролях
Стивен Мойер
Стивен Мойер
Колм Мини
Колм Мини
Клэр-Хоуп Эшити
Клэр-Хоуп Эшити
Крис Джонсон
Сэди Жан Ширли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Покаяние 2 постера
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