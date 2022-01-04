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Постер фильма Покаяние
3.9
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3.9

Покаяние

, 2022
Confession
Великобритания / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Покаяние
3.9

О фильме

Тяжело раненный Виктор Стронг посреди ночи врывается в церковь, берет отца Питера на мушку и велит ему запереть все двери. Ошарашенный священник применяет весь свой опыт общения с отчаявшимися прихожанами, чтобы убедить преступника позволить осмотреть раны и рассказать свою историю. Виктору и Питеру предстоит долгая ночь, полная открытий, но хватит ли у святого отца опыта, чтобы отличить искреннее покаяние от лжи, тем более, что в церкви они не одни, и герои рассказа Виктора не заставят себя долго ждать.

В ролях

Стивен Мойер
Стивен Мойер
Victor Strong
Колм Мини
Колм Мини
Father Peter
Клэр-Хоуп Эшити
Клэр-Хоуп Эшити
Willow
Крис Джонсон
Jude
Сэди Жан Ширли
Madison
Rachel Summers
Jess
Режиссер Дэвид Бетон
Сценарист Дэвид Бетон
Композитор Dimitri Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 января 2022
Премьера в мире 4 января 2022
Дата выхода
4 января 2022 Испания 16
21 января 2022 Португалия M/16
Сборы в мире $34 004
Производство Picture Perfect
Другие названия
Confession, A Confissão, Confesión final, Confissão, Покаяние, La confesión

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 7 февраля 2023

Отзывы о фильме

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