Папа, 2023

Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане

Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды

Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»

«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат

Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов

«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино