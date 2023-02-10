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Постер фильма Папа
8.6
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8.6

Папа

, 2023
Dada
Индия / драма / 18+
Постер фильма Папа
8.6

В ролях

Апарна Дас
Sindhu
Бхагьярадж
Manikandan's Father
Втв Ганеш
Gokul
Kavin
Manikandan
Айшвария
Manikandan's Mother
Pradeep Anthony
Saravanan
Fouziee
Shadana
Arvind Janakiraman
Manikandan's brother
Kamaldeep
Harish Kumar
Amith
Arvind Ezhilarasan
Manikandan's brother
Master Ilan Arjunan
Aditya
Режиссер Ганеш К. Бабу
Сценарист Ганеш К. Бабу
Композитор Jen Martin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 февраля 2023
Дата выхода
10 февраля 2023 Индия U
10 февраля 2023 ОАЭ 18TC
10 февраля 2023 Франция
Бюджет 30 000 000 INR
Сборы в мире $22 125
Производство Olympia Movies
Другие названия
Dada, Dada the Appa, Dada the Father, Pa...Pa..., Da Da, Pa Pa, Papa, Daa Daa, Daadaa

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 7 февраля 2023

Отзывы о фильме

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