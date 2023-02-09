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Постер фильма Группа мамочек
4.2
Киноафиша Фильмы Группа мамочек
4.2

Группа мамочек

, 2023
Mommies Group
Египет / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Группа мамочек
4.2

В ролях

Hazem Ehab
Randa's husband Rustum
Laila Ezz El Arab
Madam Ihsan
Юсра Эль Лози
Maram Adel
Adam El Nahas
Child
Ahmad Fahim
Manager of real estate company
Latifa Fahmy
Secretary Amal Fawzi
Dareen Haddad
Randa
Махмуд Хафез
Maram's husband Ayman Dhirgham
Samir Hakim
Bookshop owner
Lobna Mahmoud
Mother-in-law
Faheem Ahmed
Manager of real estate company
Режиссер Амр Салах
Сценарист Ghadah Abdulal, Ihab Belaibel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Египет
9 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $39 887
Другие названия
Groop el-Mamiz, Mommies Group

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 13 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 февраля 2023

Отзывы о фильме

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