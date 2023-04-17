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Блуждающая Земля 2
Отзывы о фильме «Блуждающая Земля 2»
Liu lang di qiu 2
Блуждающая Земля 2
2023 / Китай
Трейлер
7.6
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7
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kk14022006
17 апреля 2023, 14:57
Оценка
Фильм очень крут, советую посмотреть всем
17 апреля 2023, 14:57
0
0
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Елена Несмеева
17 апреля 2023, 18:47
Оценка
Съемки фильма впечатлили, пробивает на сильные эмоции, патриотизм, в самом лучшем смысле этого слова. Безусловно стоит посмотреть!!!
17 апреля 2023, 18:47
1
0
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umka_762
23 апреля 2023, 20:23
Оценка
Хрень полная,жалко потраченное время.
23 апреля 2023, 20:23
0
0
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Джамиля Чупанова
26 апреля 2023, 17:21
Оценка
Очень интересный фильм. Стоит посмотреть. 10из 10ти👍👍👍👍
26 апреля 2023, 17:21
0
0
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Елена Несмеева
3 мая 2023, 20:08
Оценка
Сильный фильм! Пробивает на эмоции, долгое послевкусие! Советую к просмотру!
3 мая 2023, 20:08
0
0
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Киноафиша.инфо
4 мая 2023, 10:30
в ответ на сообщение
umka_762 от 23 апреля 2023, 20:23
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
4 мая 2023, 10:30
0
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Киноафиша.инфо
4 мая 2023, 10:30
в ответ на сообщение
Елена Несмеева от 3 мая 2023, 20:08
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился😊 Спасибо за отзыв!
4 мая 2023, 10:30
0
0
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