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Блуждающая Земля 2 Блуждающая Земля 2
Киноафиша Фильмы Блуждающая Земля 2 Отзывы о фильме «Блуждающая Земля 2»
Liu lang di qiu 2 Блуждающая Земля 2 2023 / Китай
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Блуждающая Земля 2»

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kk14022006 17 апреля 2023, 14:57
Оценка
Фильм очень крут, советую посмотреть всем
17 апреля 2023, 14:57 Ответить
Елена Несмеева 17 апреля 2023, 18:47
Оценка
Съемки фильма впечатлили, пробивает на сильные эмоции, патриотизм, в самом лучшем смысле этого слова. Безусловно стоит посмотреть!!!
17 апреля 2023, 18:47 Ответить
umka_762 23 апреля 2023, 20:23
Оценка
Хрень полная,жалко потраченное время.
23 апреля 2023, 20:23 Ответить
Джамиля Чупанова 26 апреля 2023, 17:21
Оценка
Очень интересный фильм. Стоит посмотреть. 10из 10ти👍👍👍👍
26 апреля 2023, 17:21 Ответить
Елена Несмеева 3 мая 2023, 20:08
Оценка
Сильный фильм! Пробивает на эмоции, долгое послевкусие! Советую к просмотру!
3 мая 2023, 20:08 Ответить
Киноафиша.инфо 4 мая 2023, 10:30
в ответ на сообщение umka_762 от 23 апреля 2023, 20:23
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
4 мая 2023, 10:30 Ответить
Киноафиша.инфо 4 мая 2023, 10:30
в ответ на сообщение Елена Несмеева от 3 мая 2023, 20:08
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился😊 Спасибо за отзыв!
4 мая 2023, 10:30 Ответить
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