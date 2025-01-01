Меню
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Женат бы был — не спалился: за что немцы посмеялись над Штирлицем из «17 мгновений весны»
Кто она — Фюлане-хатун? Женщину, подарившую Сулейману сына еще до Хюррем, не показали в «Великолепном веке»
НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
