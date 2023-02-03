Головар 2. Струна, 2023

Продолжение криминальной драмы «Головар», набравшая более 19 миллионов просмотров в You Tube. Успешная жизнь Головара рухнула в одночасье, когда погиб младший сын и кровавый бизнес оказался под угрозой разорения. Теперь влиятельный в прошлом бизнесмен вынужден скрываться, находясь в федеральном розыске. А в это время в его родном городе начинаются разборки между московскими ребятами и местными жуликами за раритетный и дорогостоящий инструмент — гитару легендарного Цоя. В цепи случайностей и закономерностей снова оказывается Головар…