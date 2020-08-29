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Постер фильма Мэдисон: Крепкая дружба
6.1
Киноафиша Фильмы Мэдисон: Крепкая дружба
6.1

Мэдисон: Крепкая дружба

, 2020
Madison
Австрия, Германия / приключения, драма, семейный / 18+
Постер фильма Мэдисон: Крепкая дружба
6.1

О фильме

Для 13-летней Мэдисон велогонки — это всё. Она выкладывается на все сто, чтобы быть такой же успешной как её отец-велогонщик. Но когда талантливой и амбициозной гонщице приходится сменить скоростной байк на горный велосипед, события принимают неожиданный оборот.

В ролях

Флориан Лукас
Timo
Фелис Аренс
Madison
Макси Варвель
Katharina
Эмилия Варенски
Vicky
Валентин Шрейер
Andi
Yanis Scheurer
Jo
Leevi Schlemmer
Sammy
Samuel Girardi
Luggi
Elias Schwärzler
Maggo
Gabriel Wibmer
Stoffi
Режиссер Ким Стробл
Сценарист Милан Дор, Ким Стробл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 29 августа 2020
Премьера в мире 29 августа 2020
Дата выхода
29 августа 2020 Нидерланды 14
Производство Dor Film-West Produktionsgesellschaft, Dor Film Produktionsgesellschaft, Kinderkanal (KiKA)
Другие названия
Madison, La Course de Madison, Madison - Bikes, Boys & Berge, Madison - Ungebremste Girlpower, Madison: A Fast Friendship, Madison: Een Supersnelle Vriendschap, Ungebremste Girlpower, Madison: Ungebremste Girlpower

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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