Австрия, Германия / приключения, драма, семейный / 18+
6.1
О фильме
Для 13-летней Мэдисон велогонки — это всё. Она выкладывается на все сто, чтобы быть такой же успешной как её отец-велогонщик. Но когда талантливой и амбициозной гонщице приходится сменить скоростной байк на горный велосипед, события принимают неожиданный оборот.
ПроизводствоDor Film-West Produktionsgesellschaft, Dor Film Produktionsgesellschaft, Kinderkanal (KiKA)
Другие названия
Madison, La Course de Madison, Madison - Bikes, Boys & Berge, Madison - Ungebremste Girlpower, Madison: A Fast Friendship, Madison: Een Supersnelle Vriendschap, Ungebremste Girlpower, Madison: Ungebremste Girlpower
Рейтинг фильма
6.1
Оцените10 голосов
6.1IMDb
Обновлено 2 февраля 2023
Кадры из фильма
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