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Постер фильма Живая тьма
5.1
Киноафиша Фильмы Живая тьма
5.1

Живая тьма

, 2013
Living Dark: The Story of Ted the Caver
США / ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Живая тьма
5.1

О фильме

Два брата становятся одержимыми идеей получить доступ к неисследованной пещере, несмотря на ужасы, с которыми они сталкиваются во время раскопок.

В ролях

Меттью Алан
Brad
Крис Кливлэнд
Ted
Марк Хэйтер
Uncle Charlie
Сиркус-Шалевски
Joe
Jason Wolf
Camper Dad
Режиссер Дэвид Хант
Сценарист Дэвид Хант, Kevin Brown
Композитор Christopher Marianetti
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 11 сентября 2013
Премьера в мире 11 сентября 2013

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG-13
Бюджет $1 750 000
Другие названия
Living Dark: The Story of Ted the Caver, Az élő sötétség: Ted, a barlangász, Întunericul viu - Povestea lui Ted, speologul amator, La cueva de la muerte, Living Dark, Vivendo na Escuridão - A História do Ted, o Explorador de Cavernas, Żywa ciemność: Historia Teda Grotołaza

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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Живая тьма - смотреть в онлайн-кинотеатре

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