Living Dark: The Story of Ted the Caver, Az élő sötétség: Ted, a barlangász, Întunericul viu - Povestea lui Ted, speologul amator, La cueva de la muerte, Living Dark, Vivendo na Escuridão - A História do Ted, o Explorador de Cavernas, Żywa ciemność: Historia Teda Grotołaza
Рейтинг фильма
5.1
Оцените10 голосов
5.1IMDb
Обновлено 2 февраля 2023
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