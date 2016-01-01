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Постер фильма Последняя улыбка
6.6
Киноафиша Фильмы Последняя улыбка
6.6

Последняя улыбка

, 2016
The Last Smile
США / биография, драма, детектив / 18+
Постер фильма Последняя улыбка
6.6

О фильме

Мужчина нанимает частного детектива, чтобы разобраться в обстоятельствах смерти сына.

В ролях

Дэнни Арройо
Дэнни Арройо
Rico Fisher
Беттина Девин
Aly Thompson
Кит Стивенсон
Kapil Raina
Коул Пантер
Drexel King
Джеффри Сунь
Mr. Yu
Lizzie Ross
Laura Williams
Nolan Mecham
Phil Baum
Pascale Roger-McKeever
Kaitlin Conners
Dik Martin
Dr. Griffin
Ross Turner
Dr. Lawrence
Режиссер Shankey Srinivasan
Сценарист Shankey Srinivasan
Композитор Sid De La Cruz, William Storkson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Дата выхода
1 января 2016 США
Другие названия
The Last Smile

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 2 февраля 2023

Отзывы о фильме

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