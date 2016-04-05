Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.9
Киноафиша
Фильмы
Лачуга ошибок
5.9
Лачуга ошибок
, 2016
Cabin of Errors
США / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.9
О фильме
В течение одной летней ночи между тремя парами возникают недопонимание и путаница.
Развернуть
В ролях
Isaac Platizky
Peter
Лора Чанески
Nancy
Дэн Грегори
George
Jenna Kildosher
Susie
Samuel Platizky
Dave
Megan Hoche
Mary
William R. Farley
Steve
Alannah Potter
Bartender
Tinea Abdallah
Halloween Party Guest
Nagita Arias Jr.
Nagita
Режиссер
Sean Feuer
Сценарист
Isaac Platizky
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
5 апреля 2016
Дата выхода
5 апреля 2016
США
Производство
Narrow Bridge Films, Narrow Bridge Productions
Другие названия
Cabin of Errors, Summer Cabin
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 2 февраля 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить