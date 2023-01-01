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Фортуна бросает вызов смерти Фортуна бросает вызов смерти
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Fortune Defies Death

Фортуна бросает вызов смерти, 2018

2018 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Родная сестра Джорджа, жадная старуха, скряга, каких еще надо поискать; ее внук, рассчитывающий на свою долю; эксцентричная племянница со своими братьями, слишком уж самоуверенными и амбициозными молодыми людьми; муж пропавшей приемной дочери Моны, который не прочь поживиться за чужой счет. Страдающая амнезией внучка завершает длинный список претендентов на посмертную дедушкину благосклонность. Все эти долгие годы семейный адвокат вел собственное расследование, пытаясь разгадать тайну исчезновения Моны, которую старый Вудс считал близким человеком, приравняв к настоящим родственникам.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Jennifer Hulum
В ролях
Шелби Лион
Шелби Лион
Юлия Ольгаард
Джастин Рэй
Ивэн Боймел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фортуна бросает вызов смерти 2 постера
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Фортуна бросает вызов смерти
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