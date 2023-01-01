Фортуна бросает вызов смерти, 2018

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о выходе в прокат О фильме Родная сестра Джорджа, жадная старуха, скряга, каких еще надо поискать; ее внук, рассчитывающий на свою долю; эксцентричная племянница со своими братьями, слишком уж самоуверенными и амбициозными молодыми людьми; муж пропавшей приемной дочери Моны, который не прочь поживиться за чужой счет. Страдающая амнезией внучка завершает длинный список претендентов на посмертную дедушкину благосклонность. Все эти долгие годы семейный адвокат вел собственное расследование, пытаясь разгадать тайну исчезновения Моны, которую старый Вудс считал близким человеком, приравняв к настоящим родственникам. Развернуть 5.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7 Продолжительность 1 час 55 минут Год выпуска 2018 Возраст 18+ Режиссер Jennifer Hulum В ролях Шелби Лион Юлия Ольгаард Джастин Рэй Ивэн Боймел Все актеры и съемочная группа 2 постера

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