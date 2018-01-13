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Постер фильма Замерзшие в любви
6.6
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6.6

Замерзшие в любви

, 2018
Frozen in Love
Канада, США / мелодрама / 18+
Постер фильма Замерзшие в любви
6.6

О фильме

Целеустремлённая и трудолюбивая Мэри Катрайт является владелицей небольшого книжного магазина, который достался ей от отца. Из-за всемирной паутины этот бизнес в последнее время развивается плохо. Девушке нужно придумать нечто кардинальное, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Она приглашает для рекламы своих книг известного хоккеиста Адама Клейборна. Самодостаточная девушка и самовлюблённый спортсмен сразу почувствовали взаимную неприязнь. Однако на каком-то подсознательном уровне они понимают, что нужны друг другу. Постепенно каждый из них начинает меняться.

В ролях

Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Mary Campbell
Niall Matter
Adam Clayborn
Сэнди Сидху
Janet Dunleavy
Мэдисон Смит
Tyler Campbell
Тэмми Гиллис
Erica Parker
Сьюзэн Хоган
Kate Campbell
Кит МакКекни
Paul Campbell
Виктор Зинк-младший
Chuck Foreman
Mason McKenzie
Noah
Дарла Ванденбоссхе
Sandy
Режиссер Скотт Смит
Сценарист Рэйчел Ли Кук, Rick Garman
Композитор Джефф Тимощук, Mario Vaira
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 13 января 2018
Производство Muse Entertainment Enterprises, Frozen Love Productions (Van), Head First Productions
Другие названия
Frozen in Love, Coup de foudre glacé, Innamorarsi sul ghiaccio, Amor gélido, Buchladen der Liebe - Winterzauber für zwei Herzen, Jeges szerelem, Smrznuti u ljubavi, Ühte sulanud südamed, Zaleđeni u ljubavi, Zamrznjeni v ljubezni, Zamrznuti u ljubavi, Замерзлі в коханні, Замерзшие в любви, 冰封恋爱

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 1 февраля 2023

Цитаты

Adam Clayborn Ты не понимаешь. Она — невозможно терпеть.
Erica Parker О, я понимаю, что значит невозможно, Адам.
Adam Clayborn Ты обо мне? Нет. Она хуже. Думает, что всё знает. Ей всегда надо быть правой.
Chuck Foreman Значит, у вас двоих много общего.
Adam Clayborn Зачем ты здесь?
Chuck Foreman Моральная поддержка.
Adam Clayborn Вам двоим это нравится, да?
Erica Parker О, да.
Chuck Foreman Абсолютно.

Отзывы о фильме

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