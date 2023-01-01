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Замерзшие в любви Замерзшие в любви
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Frozen in Love

Замерзшие в любви, 2018

2018 / Канада / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Целеустремлённая и трудолюбивая Мэри Катрайт является владелицей небольшого книжного магазина, который достался ей от отца. Из-за всемирной паутины этот бизнес в последнее время развивается плохо. Девушке нужно придумать нечто кардинальное, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Она приглашает для рекламы своих книг известного хоккеиста Адама Клейборна. Самодостаточная девушка и самовлюблённый спортсмен сразу почувствовали взаимную неприязнь. Однако на каком-то подсознательном уровне они понимают, что нужны друг другу. Постепенно каждый из них начинает меняться.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Скотт Смит
В ролях
Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
Niall Matter
Сэнди Сидху
Мэдисон Смит
Тэмми Гиллис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Замерзшие в любви 2 постера
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Замерзшие в любви
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