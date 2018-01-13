Замерзшие в любви, 2018

Целеустремлённая и трудолюбивая Мэри Катрайт является владелицей небольшого книжного магазина, который достался ей от отца. Из-за всемирной паутины этот бизнес в последнее время развивается плохо. Девушке нужно придумать нечто кардинальное, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Она приглашает для рекламы своих книг известного хоккеиста Адама Клейборна. Самодостаточная девушка и самовлюблённый спортсмен сразу почувствовали взаимную неприязнь. Однако на каком-то подсознательном уровне они понимают, что нужны друг другу. Постепенно каждый из них начинает меняться.