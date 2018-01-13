Замерзшие в любви, 2018

Adam Clayborn Ты не понимаешь. Она — невозможно терпеть.

Erica Parker О, я понимаю, что значит невозможно, Адам.

Adam Clayborn Ты обо мне? Нет. Она хуже. Думает, что всё знает. Ей всегда надо быть правой.

Chuck Foreman Значит, у вас двоих много общего.

Adam Clayborn Зачем ты здесь?

Chuck Foreman Моральная поддержка.

Adam Clayborn Вам двоим это нравится, да?

Erica Parker О, да.