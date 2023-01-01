Внутренние призраки, 2018

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о выходе в прокат О фильме Медиум и ее помощник пытаются провести серию тестов на кажущихся дружелюбными призраках. Развернуть 3.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2018 Возраст 16+ Режиссер Paulo Leite В ролях Paulo Leite Селия Уильямс Ириш Кайат Patricia Godinho Elizabeth Bochmann Все актеры и съемочная группа 2 постера

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