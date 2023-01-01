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Внутренние призраки Внутренние призраки
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Inner Ghosts

Внутренние призраки, 2018

2018 / Бразилия / Португалия
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

Медиум и ее помощник пытаются провести серию тестов на кажущихся дружелюбными призраках.

3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Paulo Leite
В ролях
Paulo Leite
Селия Уильямс
Ириш Кайат
Patricia Godinho
Elizabeth Bochmann
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Внутренние призраки 2 постера
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Внутренние призраки
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