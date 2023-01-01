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Внутренние призраки
Inner Ghosts
Внутренние призраки, 2018
2018 / Бразилия / Португалия
3.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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Жанр:
ужасы
детектив
фантастика
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О фильме
Медиум и ее помощник пытаются провести серию тестов на кажущихся дружелюбными призраках.
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3.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2018
Возраст
16+
Режиссер
Paulo Leite
В ролях
Paulo Leite
Селия Уильямс
Ириш Кайат
Patricia Godinho
Elizabeth Bochmann
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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