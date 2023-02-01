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Безат
Bezat
Безат, 2023
2023
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Жанр:
боевик
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
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Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
1 февраля 2023
Режиссер
Ахмед Зайн Аль Хашми
В ролях
Омар Альмулла
Мохаммед Аль Алави
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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