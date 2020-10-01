В ролях
Ишан Кхаттар
Vijay 'Blackie'
Джайдип Ахлават
Yusuf Chikna
Сатиш Каушик
Inspector Bhim
Закир Хуссэйн
Inspector Tavde
Свананд Киркире
Choksi Seth
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Магбул Кхан
Сценарист
Али Аббас Зафар, Sima Agarwal, Suraj Gianani, Yash Keswani
Композитор
Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Вишал Дадлани, Shekhar Ravjiani
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
6 ноября 2020
Премьера в мире
1 октября 2020
Дата выхода
|1 октября 2020
|Новая Зеландия
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Сборы в мире
$3 949
Производство
Offside Entertainment, Zee Studios
Другие названия
Khaali Peeli, Cursa nebună, Musta kollane takso, Чёрно-жёлтое такси