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Постер фильма Чёрно-жёлтое такси
2.5
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2.5

Чёрно-жёлтое такси

, 2020
Khaali Peeli
Индия / боевик, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Чёрно-жёлтое такси
2.5

О фильме

Невероятные приключения начинаются, когда водитель такси соглашается подвести сбежавшую со свадьбы девушку с сумкой полной денег.

В ролях

Анания Пандей
Анания Пандей
Pooja
Ишан Кхаттар
Vijay 'Blackie'
Sayeem Afran
Джайдип Ахлават
Yusuf Chikna
Amit Dattatray
Сатиш Каушик
Inspector Bhim
Закир Хуссэйн
Inspector Tavde
Свананд Киркире
Choksi Seth
Suyash Tilak
Mangya
Annup Sonu
Ravi
Vaishali Thakkar
Khala
Bhushan Vikas
Mahesh
Режиссер Магбул Кхан
Сценарист Али Аббас Зафар, Sima Agarwal, Suraj Gianani, Yash Keswani
Композитор Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Вишал Дадлани, Shekhar Ravjiani
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 6 ноября 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Дата выхода
1 октября 2020 Новая Зеландия
Сборы в мире $3 949
Производство Offside Entertainment, Zee Studios
Другие названия
Khaali Peeli, Cursa nebună, Musta kollane takso, Чёрно-жёлтое такси

Рейтинг фильма

2.5
Оцените 10 голосов
2.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 30 января 2023

Отзывы о фильме

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