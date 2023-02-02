Карабахские Истории: Вчера, Сегодня, Завтра, 2023

Сборник состоит из 3-х короткометражных фильмов.

1. В фильме «Sizə məktub var…» молодая девушка, которая ищет свою любовь в солдате на фронте, узнает обо всем, отправив лучшего друга на войну. Но уже слишком поздно.

2. В фильме «Arxa cəbhə» парень, оставивший семью в Барде и ушедший на войну, является главным героем фильма. Время от времени он разговаривает с семьей по телефону. Однажды этот разговор прерывает взрыв бомбы.

3. В фильме «Hasar» Эльчин, потерявший сына в Первой карабахской войне, после победы возвращается на родину и пытается восстановить забор дома, чтобы не видеть своего соседа-армянина. Но исчезновение слепого сына врага мешает его работе.