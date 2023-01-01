Эти унизительные имена исчезли в России благодаря Петру I: им на замену придумали отчества

Эта школьная учительница выглядела глубокой старушкой: стилисты сотворили чудо

Сможете ли вы справить традиционное Рождество? Вот как его отмечали наши предки

Работа мечты: вот на что Федор Двинятин променял съемки в «Что? Где? Когда?»

До слез: вот что произошло с Медведевой в день, когда Милохин сбежал

После ухода Добронравова не нуждается: вот какую пенсию получает Пахмутова

Это легендарное стихотворение Бродского помогает определять курильщиков: вот что зашифровано в его строках

В фильме «Весна на Заречной улице» обвели вокруг пальца весь СССР: присмотритесь к этому кадру

Банщикова из «Ищейки» раскрыла горькую правду о муже, которого она увела из другой семьи

Сложно не влюбиться: вот как выглядел Иван Краско в молодости

Этот любимый многими россиянами фильм снял Янковский: постоянно крутят на Новый год