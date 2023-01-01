Разбитая земля, 2021

В аргентинской провинции Мендоса, в отдаленном и труднодоступном лагере много лет работает палеонтолог Карлота. Несколько лет назад она якобы обнаружила ископаемые останки грифона — мифологического существа, полуорла-полульва, за счёт чего получила щедрое финансирование. Но вот уже долгое время она не может доказать реальность находки, а потому к ней отправляют проверку. В виде молодой выпускницы факультета палеонтологии Констанцы, которая настроена очень скептически. Столкновение между ними неизбежно, но им придётся объединить усилия, чтобы защитить секрет этих гор Лас-Рохас.