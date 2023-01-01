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The Thing Inside Us

В чужом теле, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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О фильме

Весь мир охвачен пандемией неизвестного LV-вируса. Дэниела и Шелли эта напасть не только разорила, но и чуть не лишила рассудка. И хотя у большинства жителей планеты болезнь протекает бессимптомно, Дэниел едва пережил инфекцию, а у Шелли болезнь породила необычный побочный эффект. Вскоре после выздоровления Дэниела Шелли начинает ходить во сне каждую ночь, при этом каждый раз ее маршрут завершается в одной и той же точке. После двух лет бесполезных медицинских консультаций пара принимает решение записывать всё происходящее в надежде получить ответы. То, что они найдут, изменит их взгляды на мир и друг на друга.

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Пол Каталанотто
В ролях
Chad Graham
Кристин Тонри
Эскаланте Ланди
Ruben Juarbe
Taylor Elizabeth Bennet
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В чужом теле 2 постера
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В чужом теле
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