В чужом теле, 2021

Весь мир охвачен пандемией неизвестного LV-вируса. Дэниела и Шелли эта напасть не только разорила, но и чуть не лишила рассудка. И хотя у большинства жителей планеты болезнь протекает бессимптомно, Дэниел едва пережил инфекцию, а у Шелли болезнь породила необычный побочный эффект. Вскоре после выздоровления Дэниела Шелли начинает ходить во сне каждую ночь, при этом каждый раз ее маршрут завершается в одной и той же точке. После двух лет бесполезных медицинских консультаций пара принимает решение записывать всё происходящее в надежде получить ответы. То, что они найдут, изменит их взгляды на мир и друг на друга.