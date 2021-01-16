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Постер фильма Любовь в Альпах
6.4
Киноафиша Фильмы Любовь в Альпах
6.4

Любовь в Альпах

, 2021
Two for the Win
Канада, США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь в Альпах
6.4

О фильме

Чемпион мира Джастин О’Нил возвращается в свой родной город ради победы в лыжной гонке. К соревнованию его готовит его подруга детства и горнолыжный инструктор Кейла Грин. Вскоре они влюбляются друг в друга.

В ролях

Шарлотта Салливан
Шарлотта Салливан
Kayla Green
Тревор Донован
Justin O'Neill
Джон Ралстон
Джон Ралстон
Tom O'Neill
Шиван Мерфи
Jenny Green
Фарид Яздани
Wyatt Murphy
Amanda Martínez
Anna
Шона МакКенна
Gretchen O'Neill
Michael Bianchi
Hunter Davies
Рэйчел Селлан
Nancy Sieber
Алисия Ричардсон
Maggie
Режиссер Джерри Чиккоритти
Сценарист Sarah Morgan, Андреа Каннинг, Nina Weinman
Композитор Кристофер Гуглик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 16 января 2021
Производство Hallmark Channel, 1Department Entertainment Services, Head First Productions
Другие названия
Two for the Win, Dva k vítězství, Amore a discesa libera, Ein Sieg für die Liebe - Das Rennen ihres Lebens, Ljubav na skijaškoj stazi, Rakkautta rinteessä, Romance des neiges, Sleigh Bells in the Snow, V dvoje do zmage, Za pobjedu je potrebno dvoje, Двоје за победу/Dvoje za pobedu, Для победы нужны двое

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Отзывы о фильме

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