Чемпион мира Джастин О’Нил возвращается в свой родной город ради победы в лыжной гонке. К соревнованию его готовит его подруга детства и горнолыжный инструктор Кейла Грин. Вскоре они влюбляются друг в друга.
ПроизводствоHallmark Channel, 1Department Entertainment Services, Head First Productions
Другие названия
Two for the Win, Dva k vítězství, Amore a discesa libera, Ein Sieg für die Liebe - Das Rennen ihres Lebens, Ljubav na skijaškoj stazi, Rakkautta rinteessä, Romance des neiges, Sleigh Bells in the Snow, V dvoje do zmage, Za pobjedu je potrebno dvoje, Двоје за победу/Dvoje za pobedu, Для победы нужны двое
Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.4IMDb
Обновлено 26 января 2023
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