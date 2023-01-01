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Скоро в прокате "МУЛЬТ в кино. Выпуск №163"
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Закрытое море: Год акулы
Закрытое море: Год акулы, 2022: актеры и роли
L'année du requin
Закрытое море: Год акулы
2022 / Франция
4.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Закрытое море: Год акулы, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Людовик Букерма
Ludovic Boukherma
Зоран Букерма
Zoran Boukherma
В ролях
Марина Фоис
Marina Foïs
Кад Мерад
Kad Merad
Кристин Готье
Christine Gautier
Жан-Паскаль Зади
Jean-Pascal Zadi
Людовик Торран
Ludovic Torrent
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