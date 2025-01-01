«Глупо, мерзко, но чертовски весело!»: хоррор «Токсичный мститель» ошарашил критиков — 82% одобрения

«Уэнсдей» шумит, «Игра в кальмара» собирает миллионы, но эти 5 скромных сериалов Netflix могут понравиться вам больше

Зачем Доктору Думу понадобился малыш Франклин: фанаты после «Фантастической четверки» выстроили 3 теории

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже

Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова

Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение

Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду»