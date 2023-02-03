Майкл, 2023

В ролях
Варалаксми Сараткумар
Kannamma
Anasuya Bharadwaj
Charulatha
Deepshika
Michael's mother
Bhanu Prakash
Young Michael
Bhanu Prakash
Young Michael
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ранджит Джейакоди
Сценарист
Ранджит Джейакоди, Rajendra Sapre, Kalyan Chakravarthy Tripuraneni
Композитор
Сам К. С.
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 февраля 2023
Дата выхода
|3 февраля 2023
|Индия
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|UA
|3 февраля 2023
|ОАЭ
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|18TC
|3 февраля 2023
|Франция
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Сборы в мире
$42 712
Производство
Karan C Productions, Sree Venkateswara Cinemas
Другие названия
Michael, Майкл, माइकल