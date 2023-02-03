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Постер фильма Майкл
6.3
Киноафиша Фильмы Майкл
6.3

Майкл

, 2023
Michael
Индия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Майкл
6.3

В ролях

Виджай Сетхупатхи
Виджай Сетхупатхи
Michael's Godfather
Варалаксми Сараткумар
Kannamma
Гаутам Менон
Сандип Кишан
Michael
Дивьянша Каушик
Theera
Варун Сандеш
Amarnath
Anasuya Bharadwaj
Charulatha
Ayyappa P. Sharma
Swamy
Deepshika
Michael's mother
Bhanu Prakash
Young Michael
Bhanu Prakash
Young Michael
Режиссер Ранджит Джейакоди
Сценарист Ранджит Джейакоди, Rajendra Sapre, Kalyan Chakravarthy Tripuraneni
Композитор Сам К. С.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 февраля 2023
Дата выхода
3 февраля 2023 Индия UA
3 февраля 2023 ОАЭ 18TC
3 февраля 2023 Франция
Сборы в мире $42 712
Производство Karan C Productions, Sree Venkateswara Cinemas
Другие названия
Michael, Майкл, माइकल

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
5 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Отзывы о фильме

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