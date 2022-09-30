Тукдам: Между мирами, 2022

В ролях
Richard Davidson
Self - interviewee
Dylan Lott
Self - interviewee
David M. Perlman
Self - interviewee
Daniel Westcott
Self - interviewee
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Дона Коулман, Donagh Coleman
Композитор
Мярт-Матис Лилль
Детали фильма
Страна
Непал
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 сентября 2022
Производство
Allfilm, Making Movies, Wildfire Films
Другие названия
Tukdam: Between Worlds, Tukdam, Tukdam - elämän ja kuoleman rajoilla, Tukdam: maailmade vahel, Tukdam: Meditation bis in den Tod, Tukdam: Méditer jusqu'à la mort