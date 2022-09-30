Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тукдам: Между мирами
7.1
Киноафиша Фильмы Тукдам: Между мирами
7.1

Тукдам: Между мирами

, 2022
Tukdam: Between Worlds
Непал / документальный / 18+
Постер фильма Тукдам: Между мирами
7.1

В ролях

Далай Лама
Self
Richard Davidson
Self - interviewee
Dylan Lott
Self - interviewee
David M. Perlman
Self - interviewee
Daniel Westcott
Self - interviewee
Режиссер Дона Коулман, Donagh Coleman
Композитор Мярт-Матис Лилль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Непал
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 сентября 2022
Производство Allfilm, Making Movies, Wildfire Films
Другие названия
Tukdam: Between Worlds, Tukdam, Tukdam - elämän ja kuoleman rajoilla, Tukdam: maailmade vahel, Tukdam: Meditation bis in den Tod, Tukdam: Méditer jusqu'à la mort

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 9 июля 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
Почти 10 тысяч рублей прибавки к пенсиям начислят на карты уже в сентябре: но повышение выплат ждет не всех
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
«Положь птичку!», а тест возьмите: только для знатоков «Берегись автомобиля» — продолжите 6 цитат без ошибок
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше